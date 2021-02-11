В Киеве кассиршу супермаркета Novus уволили из-за отказа обслуживать клиентку на украинском языке. Об этом пишет Kyiv Media.

Киевлянка Анна Сокол пожаловалась на сотрудницу магазина в администрацию сети. Сегодня сообщение недоступно для общей аудитории Facebook, однако сайт публикует его скриншот.

Инцидент произошел 22 января 2021. По просьбе Анны Сокол обслуживать ее на украинском кассирша ответила: «Началось, б ** дь».

В посте она также отмечала, что требует рассмотреть эту ситуацию администрацию и наказать кассиршу, которая ее обслуживала. Клиентка также добавила фотографию чека, на котором указана дата, время, адрес и номер оператора и кассы. Впоследствии Сокол написала администратор этого магазина и сообщила, что кассирше вынесли строгий выговор, лишили премии и уволили, а со всем персоналом провели профилактическую беседу.

В сети магазинов Novus отметили, что «приняли меры и провели разъяснительную беседу со своими рабочими по общению на украинском языке».

Как сообщал ForUm, 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей. Согласно этой статье, на государственном должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. Такое требование касается не только сферы торговли. Речь идет также об образовательных услугах (в том числе кружки и секции), медицинском обслуживании, предоставлении социальных, юридических, транспортных и других услуг.

На украинском языке должна подаваться информация в ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.д.