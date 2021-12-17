Служба безопасности Украины направила Кабинету министров отчет по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере. Согласно тексту сообщения, которым располагает ZN.UA, Украина в шаге от остановки теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают отоплением целые регионы из-за критически низких запасов угля.

«Одним из негативных явлений при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗУ) 2021-2022 является непринятие надлежащих мер по накоплению угля на складах ТЭС/ТЭЦ. В частности, на 01.12.2021 на складах находится 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение ─ 2146,5 тыс. тонн), что в свою очередь свидетельствует о критическом запасе указанного топлива», ─ сказано в отчете.

Подчеркивает Служба и то, что под угрозой отсутствия отопления оказались целые регионы, которые обеспечиваются некоторыми ТЭС и ТЭЦ:

Славянская ТЭС имеет в 50 раз ниже необходимого запаса угля;

Луганская ТЭС имеет в четыре раза ниже минимально необходимых запасов;

Черниговская ТЭЦ ─ запасы в пять раз ниже нормы;

Дарницкая ТЭЦ вообще не имеет запасов.

СБУ предупреждает правительство, что такая ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона. Это, в свою очередь, может привести к «чрезвычайным событиям техногенного характера, росту социальной напряженности среди населения и дискредитации органов государственной власти».

Украина вошла в зимний сезон 2021/2022 с довольно скромными запасами угля и газа. Эксперты начали бить в набат еще летом. Но в правительстве никто не торопился с решением этих проблем.