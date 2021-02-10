В Украине по состоянию на 10 февраля зафиксировано 3409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2046 человек, летальных случаев – 163, выздоровели 7768 человек, осуществлено тестирований за сутки - 43 767 (в том числе методом ПЦР - 27795, методом ИФА - 15972).

За все время пандемии в Украине заболели 1253055 человек, выздоровели – 1092376, летальных исходов - 23 934, проведено 6447576 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (410), Киеве (297), Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 297 случаев;

Винницкая область - 271 случай;

Волынская область - 111 случаев;

Днепропетровская область - 120 случаев;

Донецкая область - 98 случаев;

Житомирская область - 61 случай;

Закарпатская область - 238 случаев;

Запорожская область - 214 случаев;

Ивано-Франковская область - 410 случаев;

Киевская область - 150 случаев;

Кировоградская область - 43 случая;

Луганская область - 36 случаев;

Львовская область - 117 случаев;

Николаевская область - 37 случаев;

Одесская область - 115 случаев;

Полтавская область - 132 случая;

Ривненская область - 103 случая;

Сумская область - 48 случаев;

Тернопольская область - 105 случаев;

Харьковская область - 188 случаев;

Херсонская область - 50 случаев;

Хмельницкая область - 136 случаев;

Черкасская область - 108 случаев;

Черновицкая область - 191 случай;

Черниговская область - 30 случаев.

Напомним, в Украине по состоянию на 9 февраля 2021 года зафиксировано 2656 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.