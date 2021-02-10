В Украине по состоянию на 10 февраля зафиксировано 3409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 2046 человек, летальных случаев – 163, выздоровели 7768 человек, осуществлено тестирований за сутки - 43 767 (в том числе методом ПЦР - 27795, методом ИФА - 15972).
За все время пандемии в Украине заболели 1253055 человек, выздоровели – 1092376, летальных исходов - 23 934, проведено 6447576 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (410), Киеве (297), Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 297 случаев;
Винницкая область - 271 случай;
Волынская область - 111 случаев;
Днепропетровская область - 120 случаев;
Донецкая область - 98 случаев;
Житомирская область - 61 случай;
Закарпатская область - 238 случаев;
Запорожская область - 214 случаев;
Ивано-Франковская область - 410 случаев;
Киевская область - 150 случаев;
Кировоградская область - 43 случая;
Луганская область - 36 случаев;
Львовская область - 117 случаев;
Николаевская область - 37 случаев;
Одесская область - 115 случаев;
Полтавская область - 132 случая;
Ривненская область - 103 случая;
Сумская область - 48 случаев;
Тернопольская область - 105 случаев;
Харьковская область - 188 случаев;
Херсонская область - 50 случаев;
Хмельницкая область - 136 случаев;
Черкасская область - 108 случаев;
Черновицкая область - 191 случай;
Черниговская область - 30 случаев.
Напомним, в Украине по состоянию на 9 февраля 2021 года зафиксировано 2656 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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