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В случае вакцинации 10 млн человек из группы риска Украина может получить кредит в размере 30 млн долларов от Всемирного банка, общая помощь составит 90 млн долларов, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что помощь может поступить в рамках проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине» при сотрудничестве Минфина, Минздрава и Всемирного банка.

«Минфин поддерживает инициативы Всемирного банка по реализации совместного с Минздравом проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине». Однако следует понимать, что это кредитные средства, поэтому их направление должно быть обоснованным и рациональным. Кроме того, должны максимально выполнить все обязательства, чтобы улучшить инвестиционный микроклимат в Украину», - заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Были обсуждены вопросы поддержки здравоохранения в части проведения вакцинации от COVID-19, что предусматривает пополнение общего фонда Государственного бюджета.

Показателем выполнения будет определен процент лиц группы риска, которые получили вакцинацию от COVID-19 соответствующим количеством доз. Таким образом, при условии проведения вакцинации 10 млн человек из групп риска, Украина сможет получить помощь в 30 млн долларов.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться в районе 15 февраля, или позже.
 
ForUm

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