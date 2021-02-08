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Всемирная федерация борьбы (UWW) перенесла Чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года из российского Красноярска в Белград (Сербия).

Об этом сообщается на сайте UWW, передает Укринформ.

Как отмечается, федерация отказалась от проведения Чемпионата мира в России из-за прошлогоднего решения Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS) об отстранении России от участия во всех международных спортивных соревнованиях сроком на два года.

«Мы уважаем решение CAS, позицию WADA (Всемирное антидопинговое агентство - ред.) и откорректировали расписание соревнований в соответствии с этим. Недавно мы провели успешный Индивидуальный Кубок мира в Белграде, и мы уверены, что Россия станет прекрасным хозяином турнира в 2023 году», - говорится в заявлении президента организации Ненада Лаловича.

Кроме того, UWW решила перенести один из четырех этапов мировой серии по пляжной борьбе, который также должна была принимать Россия. Альтернативное место проведения назовут в течение ближайших недель.

Напомним, в декабре 2020 года CAS поддержал решение WADA отстранить Россию от крупных международных соревнований из-за изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Сначала WADA отстранило Россию на 4 года, но CAS сократил наказание до двух лет (до 16 декабря 2022 г.).

Российские спортсмены в ближайшие 2 года будут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под нейтральным флагом, а Россия не сможет принимать у себя международные турниры.

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ForUm

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