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В связи с удержанием сложных погодных условий в столице просят по возможности оставлять детей дома и обратить внимание на рекомендации городских служб во время непогоды. Об этом заявил в. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

«Все школы и детские сады столицы будут работать. Однако в связи с сильными снегопадами, осложнениями на дорогах и снижением температуры воздуха городские службы рекомендуют по возможности оставлять детей дома», - отметил Мондриевский. Он добавил, что также не стоит без необходимости пользоваться собственным транспортом и призвал не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать уборке снега.

Уменьшение нагрузки на автодороги позволит коммунальным службам максимально эффективно бороться с последствиями непогоды.

«Педагогические коллективы ориентированы максимально эффективно организовать учебный процесс и проинформировать родителей», - добавил Мондриевский.

По информации Украинского Гидрометцентра, в Киеве сохранятся сложные погодные условия: метели, гололед, ночью - значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с. Городская власть призывает киевлян быть внимательными, передвигаясь по городу.  
ForUm

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