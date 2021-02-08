Учитывая рекордное количество снежных осадков, которое выпало за последние сутки в городе, с 15:00 убирать улицы, тротуары и площади города вышли работники Львовской ратуши, районных администраций и коммунальных служб. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

«На этой неделе будет очень много осадков снега. Ни одна снегоуборочная техника не сможет с этим справиться. Поэтому единственный вариант - чтобы мы все выходили и убирали. Поэтому сегодня с 15:00 всех работников Ратуши и районных администраций мы направляем по городу Львову убирать. Это надо будет делать и завтра, и послезавтра», - сказал мэр Львова Андрей Садовый.

За последние сутки в городе выпало более 35 см снега, коммунальные службы сами не могут справиться с этими обязанностями, поэтому им нужно помочь.

«Надеюсь, что эта инициатива будет подхвачена львовянами и каждый, по мере возможности, будет убирать у своих домов», - отметил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.