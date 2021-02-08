также в разделеОбщество
Pfizer планирует почти вдвое сократить время выпуска COVID-вакцины 4
ОАСК отклонил иск Тупицкого к УГО 5
Скандальную Бильченко отстранили от преподавания в НПУ им. Драгоманова 13
Украина требует заблокировать Twitter-аккаунт «представительства МИД РФ в Крыму» 7
В Раде предлагают усилить наказание за нападения на врачей 8
Кулеба: Возобновление безвиза с ЕС станет серьезным тестом на единство 15
Кампания по COVID-вакцинации в Украине может продлиться до 2022 года 8
Суд в деле МН17 ушел на перерыв до 15 апреля 16
Известный врач пояснил, почему заболеваемость COVID-19 в Украине идет на спад 19
На вакцинацию от коронавируса в Украине выделили 3,9 миллиарда 9
Снегопады накроют всю Украину 11
У президента считают, что обязательная вакцинация от COVID-19 не нарушит права украинцев 14
СБУ обнаружила на Ривненщине тайник с боеприпасами 11
В семи областях Украины ограничили движение транспорта 61
Жену Медведчука внесли в базу «Миротворца» 84
Президент: Госслужащие не имеют права отказаться от вакцинации 28
Украина может закрыть въезд для невакцинированных от COVID-19 иностранцев 37
В космическом центре показали, как РФ наращивает военное присутствие в Крыму 61

Учитывая рекордное количество снежных осадков, которое выпало за последние сутки в городе, с 15:00 убирать улицы, тротуары и площади города вышли работники Львовской ратуши, районных администраций и коммунальных служб. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

«На этой неделе будет очень много осадков снега. Ни одна снегоуборочная техника не сможет с этим справиться. Поэтому единственный вариант - чтобы мы все выходили и убирали. Поэтому сегодня с 15:00 всех работников Ратуши и районных администраций мы направляем по городу Львову убирать. Это надо будет делать и завтра, и послезавтра», - сказал мэр Львова Андрей Садовый.

За последние сутки в городе выпало более 35 см снега, коммунальные службы сами не могут справиться с этими обязанностями, поэтому им нужно помочь.

«Надеюсь, что эта инициатива будет подхвачена львовянами и каждый, по мере возможности, будет убирать у своих домов», - отметил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги