Кампания по вакцинации от коронавируса в Украине может продолжиться и в первом квартале 2022 года.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в ходе форума «Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы», сообщает Укринформ.

«Главной задачей является охват не менее 50% населения, это около 21 млн человек, безопасной прививкой в течение 2021 года. Хотели бы закончить к концу 2021 года, но понимаем, что кампания может перейти и на первый квартал 2022 года», - сказал Степанов.

Он отметил, что вакцинация будет бесплатной и добровольной.

По его словам, вакцинация начнется с людей, которые имеют высокие риски инфицирования или тяжелого течения заболевания.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться в районе 15 февраля, или позже.