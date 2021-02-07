Афганистан получил 500 000 доз вакцины COVID-19 компании «AstraZeneca» из Индии в воскресенье. Первая партия, прибывшая в страну, все еще ждет экстренного одобрения от Всемирной организации здравоохранения, прежде чем она сможет их использовать. Об этом сообщил Reuters.

«Процесс сертификации (ВОЗ) продолжается, и мы надеемся, что это будет сделано через неделю, и мы начнем процесс вакцинации во всех 34 провинциях», - сказал руководитель программы иммунизации в Министерстве здравоохранения Гулам Дастагир Назари.

Он также добавил, что дозы будут храниться в Кабуле до тех пор, пока не будет получено разрешение на чрезвычайную ситуацию, что, как он надеется, состоится через неделю.

Вакцины были произведены Институтом сыворотки Индии (SII), который производит вакцину AstraZeneca/Oxford University для стран со средним и низким уровнем дохода.

Работники здравоохранения, сотрудники сил безопасности, учителя и госслужащие получат вакцину в первую очередь, сказал он.

Афганское правительство уже обучило 1000 человек, чтобы доставить вакцину из 3000, которые будут необходимы для проведения своей кампании вакцинации, сказал он.

По словам Назари, Китай также планирует направить 200 000 доз вакцины.

Афганские чиновники здравоохранения также заявили, что международная программа COVAX, направленная на улучшение доступа к вакцине COVID-19 для развивающихся стран, обеспечит вакцинами 20% из 38-миллионного населения страны.

По данным министерства здравоохранения, в Афганистане зарегистрировано 55 335 случаев COVID-19 и 2410 случаев смерти от этой болезни.

ВОЗ перечислила вакцину COVID-19 компании Pfizer и BioNTech для экстренного использования 31 декабря, поскольку она стремилась ускорить вакцинацию в развивающихся странах, которые сильно отстают от западных стран.

Официальный представитель ВОЗ в регионе сообщил на этой неделе, что они смотрят на производственные площадки для вакцины «AstraZeneca» и надеются принять решение об использовании в чрезвычайных ситуациях в течение нескольких недель.

Напомним, Украина получила подтверждение о поставках 12 миллионов доз COVID-вакцины.