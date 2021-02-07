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Литва не собирается закупать и использовать российскую вакцину от коронавируса. Правительство считает ее распространение еще одной формой гибридного оружия.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в Twitter.

Она подчеркнула, что Россия ставит приоритетом распространение вакцины в мире, а не вакцинацию собственных граждан.

«Они говорят, что «Спутник V» - хорошая вакцина, но Путин не хочет ее использовать для лечения россиян – он предлагает ее миру, как еще одно гибридное оружие «разделяй и властвуй». Тут нет ничего нового, нет и ничего хорошего для человечества», - написала Шимоните.

Также она отметила, что пока ни одна страна Евросоюза не зарегистрировала вакцину. На этой неделе Венгрия получила первую партию вакцины «Спутник V» и может начать привки этим препаратом на следующей недел.

Напомним, Литва запретит въезд Киркорову, Тимати и другим «марионеткам Кремля».
ForUm

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