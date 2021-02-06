Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией Китая одобрило для повсеместного применения вакцину от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech. Ее собираются прививать и украинцев.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Таким образом, производителю предоставили условное разрешение для регулярных поставок на рынок этого препарата. Ранее вакцина использовалась в Китае главным образом для представителей группы повышенного риска - врачей, уборщиков, сотрудников полиции и таможни, а также чиновников.

Напомним, Украина получила подтверждение о поставках 12 миллионов доз COVID-вакцины.