За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4310 человек, зафиксировано 129 летальных случаев, 7158 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро субботы, 6 февраля.

За сутки традиционно выздоровело больше человек, чем заболело. Последние три недели количество новых случаев заражения не превышает отметку в 6000.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 241 479 человек, из них 1 070 749 выздоровели, летальных исходов — 23 516.

Статистика в регионах за сутки:

г. Киев — 212 случаев;

Винницкая область — 247 случаев;

Волынская область — 99 случаев;

Днепропетровская область — 306 случаев;

Донецкая область — 125 случаев;

Житомирская область — 124 случая;

Закарпатская область — 221 случай;

Запорожская область — 227 случаев;

Ивано-Франковская область — 498 случаев;

Киевская область — 295 случаев;

Кировоградская область — 43 случая;

Луганская область — 54 случая;

Львовская область — 286 случаев;

Николаевская область — 82 случая;

Одесская область — 176 случаев;

Полтавская область — 111 случаев;

Ровенская область — 111 случаев;

Сумская область — 97 случаев;

Тернопольская область — 120 случаев;

Харьковская область — 225 случаев;

Херсонская область — 67 случаев;

Хмельницкая область — 132 случая;

Черкасская область — 111 случаев;

Черновицкая область — 258 случаев;

Черниговская область — 83 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине по состоянию на 5 февраля зафиксировано 4923 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.