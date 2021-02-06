За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4310 человек, зафиксировано 129 летальных случаев, 7158 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро субботы, 6 февраля.
За сутки традиционно выздоровело больше человек, чем заболело. Последние три недели количество новых случаев заражения не превышает отметку в 6000.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 241 479 человек, из них 1 070 749 выздоровели, летальных исходов — 23 516.
Статистика в регионах за сутки:
г. Киев — 212 случаев;
Винницкая область — 247 случаев;
Волынская область — 99 случаев;
Днепропетровская область — 306 случаев;
Донецкая область — 125 случаев;
Житомирская область — 124 случая;
Закарпатская область — 221 случай;
Запорожская область — 227 случаев;
Ивано-Франковская область — 498 случаев;
Киевская область — 295 случаев;
Кировоградская область — 43 случая;
Луганская область — 54 случая;
Львовская область — 286 случаев;
Николаевская область — 82 случая;
Одесская область — 176 случаев;
Полтавская область — 111 случаев;
Ровенская область — 111 случаев;
Сумская область — 97 случаев;
Тернопольская область — 120 случаев;
Харьковская область — 225 случаев;
Херсонская область — 67 случаев;
Хмельницкая область — 132 случая;
Черкасская область — 111 случаев;
Черновицкая область — 258 случаев;
Черниговская область — 83 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине по состоянию на 5 февраля зафиксировано 4923 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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