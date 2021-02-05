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В Украине по состоянию на 5 февраля зафиксировано 4923 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.   

За прошедшие сутки госпитализированы 1885 человек; летальных случаев – 158; выздоровели 8185 человек; проведено 43 137 (в том числе методом ПЦР - 25667, методом ИФА - 17470) тестирований.

За все время пандемии в Украине заболели 1237169 человек; выздоровели – 1063591; летальных случаев - 22707; проведено ПЦР-тестов - 6350442.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), Киеве (321) и Днепропетровской (287) областях.
ForUm

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