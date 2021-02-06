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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает позицию канцлера ФРГ Ангелы Меркель по газопроводу "Северный поток-2". Она в свою очередь поддерживает завершение строительства.

Об этом Макрон заявил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с немецким лидером.

По его словам, приоритетами Франции и Германии в Европе являются обеспечение политики энергетического перехода.

«По этой теме мы координируем наши подходы с Ангелой Меркель», - сказал Макрон.

Также французский глава выступил за формирование европейской энергетической стратегии, которая «должна укрепить суверенитет и энергоснабжение Европы».

Напомним, преемник Меркель озвучил свою позицию по «Северному потоку-2».
ForUm

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