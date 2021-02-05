Германия не должна отказываться от поддержки проекта по строительству газопровода «Северный поток-2» из-за репрессий против российского оппозиционного политика Алексея Навального.

С таким заявлением выступил глава германского Христианско-демократического союза Армин Лашет, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Лашет назвал себя политическим реалистом. «Мы должны принять мир таким, какой он есть, чтобы сделать его лучше», — заявил политик.

По мнению Лашета, в дипломатии важны как ценности, так и интересы.

На вопрос о том, должна ли Германия изменить курс и отказаться от газопровода «Северный поток-2», Лашет ответил: «На протяжении 50 лет, даже в агрессивные времена холодной войны, Германия покупала газ у Советского Союза, а теперь у России. Правительство Германии следует правильным курсом».

«Мы должны гарантировать геополитические интересы Украины и обеспечить наше энергоснабжение через этот частный проект», — сказал Лашет.

При этом он подчеркнул, что критиковал атаки на Навального и его заключение в России, а также поддерживал санкции Европейского союза против России из-за кризиса в Украине.

Напомним, правительство земли Мекленбург-Западная Померания одобрило создание »Фонда защиты климата Мекленбурга», главной целью которого является помощь достройки газопровода «Северный поток-2» в обход санкций США.

Компания Nord Stream 2 AG планирует завершить большие строительные работы на одной из двух ветвей противоречивого российского газопровода в первой половине 2021, несмотря на санкции США.

Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии продлило разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» в водах страны.

18 января немецкие природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) опротестовали выдачу разрешения на строительство газопровода.