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Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что российская вакцина получит одобрение европейского регулятора.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ во время своего первого визита в Москву.

«Хочу поздравить Россию с этим успехом. Это хорошая новость для всего человечества, потому что у нас становится больше инструментов для борьбы с пандемией. Я счастлив был видеть научный доклад в престижном научном издании Lancet о результатах испытаний российской вакцины.

Я надеюсь, что Европейское медицинское агентство сможет сертифицировать эффективность вакцины, чтобы она могла использоваться и в ЕС. Это было бы хорошей новостью, потому что мы столкнулись с нехваткой вакцин», - сказал он.

Согласно результатам испытаний, опубликованным в медицинском журнале The Lancet во вторник, эффективность российской вакцины составила более 91%.

Напомним, в Европейском агентстве по лекарственным средствам сообщили, что провели переговоры с производителем российской вакцины «Спутник V», но пока не получили документов, необходимых для ее утверждения.
ForUm

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