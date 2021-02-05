Комитет избирателей Украины проанализировал посещения парламентскими фракциями и группами пленарных заседаний Верховной Рады по итогам работы 4 сессии ВРУ, которая продолжалась с сентября 2020 по январь 2021.

По данным КИУ, главными прогульщиками Совета стали народные депутаты группы «За будущее». В среднем в течение сессии на пленарные заседания регистрировались лишь треть депутатов группы – 36%.

Низкие показатели регистрации у народных депутатов «Оппозиционного платформы - За жизнь». В среднем на заседаниях Рады регистрировалось 40% депутатов политсилы.

У депутатов ВО «Батькивщина» показатели посещения на уровне 51%.

Высокие результаты посещения у депутатов группы «Доверие» и фракции «Голос». В среднем заседания посещали 56% депутатов группы «Доверие» и 58% депутатов «Голоса».

Лидерами по посещениям Рады в течение 4 сессии ВР стали народные депутаты «Европейской солидарности» и «Слуги народа». В среднем на заседаниях ВР было зарегистрировано 63% депутатов «Европейской солидарности» и 62% депутатов «слуг народа».

«Четвертая сессия ВР оказалась наименее продуктивной за время работы нового состава парламента. В течение сессии народные депутаты работали только 28 сессионных дней. Посещение Верховной Рады также ухудшилось. С одной стороны, на это повлияли местные выборы, к которым де-факто была привлечена часть народных депутатов, которые выступали в роли агитаторов на местах. С другой стороны, в осенний период в Украине ухудшилась общая ситуация с коронавирусом, из-за чего работа парламента была фактически заблокирована», - сказал глава КИУ Алексей Кошель.

«Несмотря на форс-мажорные обстоятельства, перечень лидеров и аутсайдеров Рады среди фракций и групп ВР фактически не изменился. Депутаты отдельных фракций и групп ВР безответственно относятся к выполнению своих депутатских обязанностей и игнорируют пленарные заседания, на которых не происходит принципиальных для них голосований», - добавил глава КИУ.