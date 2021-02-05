Замглавного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 (БСМП № 1) по анестезиологии и реанимации Сергей Максимишин скончался в возрасте 55 лет после сердечного приступа, сообщила «Открытым медиа» пресс-секретарь Минздрава Омской области Галина Назарова.

Именно в эту больницу попал после отравления в августе прошлого года политик Алексей Навальный. По словам Назаровой, Максимишин в прошлом году потерял несколько близких людей.

«Никаких особых подоплек нет. Человек болел, переживал за своих родственников, он похоронил родителей в этом году. Он умер на работе, в своей реанимации, в которой работал. Он лежал в больнице, его поместили в реанимацию и он там умер», — сообщила представитель ведомства.

Алексей Навальный попал в токсикологическое отделение больницы скорой помощи № 1 в Омске 20 августа 2020 года после того, как он потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Из-за состояния оппозиционера лайнер совершил экстренную посадку в Омске, Навального без сознания доставили в реанимацию больницы, спустя несколько часов стало известно, что оппозиционер впал в кому. Сразу же после его госпитализации его сторонники заявили, что Навального отравили. Однако омские врачи с такой точкой зрения не согласились, заявив, что отравляющих веществ в организме оппозиционера обнаружено не было. В качестве предварительного диагноза основателю ФБК они поставили нарушение обмена веществ. 22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.