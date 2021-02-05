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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на Донбассе происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю и эта тема обсуждалась на заседании СНБО относительно санкций против телеканалов.

Об этом он сказал в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1», передает Укринформ.

«Накануне что происходило? Что обсуждалось на том же заседании СНБО (относительно санкций против телеканалов, - ред.), в кабинете президента. Президент был вынужден Хомчака (главнокомандующего ВСУ, - ред.) немедленно отправить на восток, на линию фронта. Потому что у нас там происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю. Никакого мирного процесса уже нет. Действуют минометы, действуют снайперские обстрелы. Война идет», - сказал Аваков.

Он также посоветовал смотреть на решение о введении санкций против телеканалов 112, ZIK и NewsOne через призму обострения на Донбассе.

С полуночи  27 июля 2020 на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о «полном и всеобъемлющее прекращение огня».  

По данным военных, в январе на Донбассе от пуль снайперов погибли трое военнослужащих ВСУ.

4 февраля боевики ранили военного у Пивденного.
ForUm

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