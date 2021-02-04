84% умерших от коронавирусной болезни в Украине - люди старше 60 лет. Об этом сегодня во время международной онлайн-конференции «Пандемия COVID-19 в контексте гуманитарного кризиса: ситуация на востоке Украины и международный опыт» рассказал заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает УНИАН.

«Если посмотреть подробную статистику, из 22 тыс. 760 летальных исходов 84% – это лица старше 60 лет. Поэтому и кампания иммунопрофилактики, которая у нас должна начаться в феврале этого года, в первую очередь, направлена на медицинских работников, а после – на людей старше 60 лет, поскольку это самая большая группа риска в Украине», – сказал Ляшко.

«Сейчас летальность у нас составляет чуть меньше 2% – 1,9%. Это неплохой показатель по сравнению с мировым и общеевропейским показателями», – добавил замминистра.

Самая высокая летальность регистрируется в Кировоградской области – 3,3%, однако в этой области наименьшее количество заболевших. Самая низкая летальность сегодня фиксируется в Ровенской и Черкасской областях.

Ляшко отметил, что динамика зарегистрированных случаев COVID-19 в Украине свидетельствует об уменьшении количества новых больных, а количество людей, которые выздоровели, начала превышать число новых случаев заражения.

«Всего в Украине за период эпидемии лабораторно подтверждены 1 млн 221 тыс. случаев коронавирусной болезни. В настоящее время имеем 1 млн 23 тыс. выздоровевших, то есть 80,3% от всех выявленных случаев», – сказал Ляшко.

По словам заместителя министра, случаи COVID-19 регистрируются на территории всех регионов Украины. Однако у показателей заболеваемости есть диапазон колебаний от тысячи случаев на 100 тыс. населения, например, в Кировоградской области, до 5 тыс. на 100 тыс. населения в Черновицкой области, с которой и началась в Украине эпидемия коронавирусной болезни.

Напомним, в Украине по состоянию на 4 февраля зафиксировано 5082 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.