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В Украине по состоянию на 4 февраля зафиксировано 5082 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1893 человека, летальных случаев – 140, выздоровели 9933 человека, осуществлено тестирований за сутки - 42 112 (в том числе методом ПЦР - 25076, методом ИФА - 17036).

За все время пандемии в Украине заболели 1232246 человек, выздоровели – 1055406, летальных исходов - 23 229, проведено 6324775 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Хмельницкой (429), Ивано-Франковской (354), Киеве (342), Львовской (308) и Харьковской (299) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 342 случая;

Винницкая область - 235 случаев;

Волынская область - 112 случаев;

Днепропетровская область - 223 случая;

Донецкая область - 159 случаев;

Житомирская область - 282 случая;

Закарпатская область - 299 случаев;

Запорожская область - 253 случая;

Ивано-Франковская область - 354 случаев;

Киевская область - 189 случаев;

Кировоградская область - 25 случаев;

Луганская область - 77 случаев;

Львовская область - 308 случаев;

Николаевская область - 97 случаев;

Одесская область - 163 случая;

Полтавская область - 160 случаев;

Ривненская область - 173 случая;

Сумская область - 133 случая;

Тернопольская область - 222 случая;

Харьковская область - 299 случаев;

Херсонская область - 55 случаев;

Хмельницкая область - 429 случаев;

Черкасская область - 182 случая;

Черновицкая область - 177 случаев;

Черниговская область - 134 случая.

Напомним, в Украине по состоянию на 3 февраля было зафиксировано 3285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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