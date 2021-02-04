В Украине по состоянию на 4 февраля зафиксировано 5082 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1893 человека, летальных случаев – 140, выздоровели 9933 человека, осуществлено тестирований за сутки - 42 112 (в том числе методом ПЦР - 25076, методом ИФА - 17036).
За все время пандемии в Украине заболели 1232246 человек, выздоровели – 1055406, летальных исходов - 23 229, проведено 6324775 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Хмельницкой (429), Ивано-Франковской (354), Киеве (342), Львовской (308) и Харьковской (299) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 342 случая;
Винницкая область - 235 случаев;
Волынская область - 112 случаев;
Днепропетровская область - 223 случая;
Донецкая область - 159 случаев;
Житомирская область - 282 случая;
Закарпатская область - 299 случаев;
Запорожская область - 253 случая;
Ивано-Франковская область - 354 случаев;
Киевская область - 189 случаев;
Кировоградская область - 25 случаев;
Луганская область - 77 случаев;
Львовская область - 308 случаев;
Николаевская область - 97 случаев;
Одесская область - 163 случая;
Полтавская область - 160 случаев;
Ривненская область - 173 случая;
Сумская область - 133 случая;
Тернопольская область - 222 случая;
Харьковская область - 299 случаев;
Херсонская область - 55 случаев;
Хмельницкая область - 429 случаев;
Черкасская область - 182 случая;
Черновицкая область - 177 случаев;
Черниговская область - 134 случая.
Напомним, в Украине по состоянию на 3 февраля было зафиксировано 3285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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