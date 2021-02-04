Народный депутат Украины Юрий Загородний в кулуарах Верховной Рады Украины прокомментировал ситуацию с выключением телевизионных каналов NewsOne, «112 Украина» и ZIK.

«Никаких оснований и доказательств для закрытия каналов нет. Вчерашний брифинг секретаря РНБО Данилова подтвердил, что у них есть недостоверная информация, что как бы у них есть подозрения о бизнес деятельности владельца телеканалов, и это стало поводом для закрытия телеканалов. Простите, но мы живем в правовом государстве… в XXI столетии живем», – возмутился нардеп.

Политик напомнил о ст. 1 Конституции Украины, которая гласит, что Украина есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство.

«Своим указом Президент растоптал такие понятия как правовое и демократическое государство. Владимир Александрович Зеленский четко перешел на позиции своего предшественника и четко стоит на позициях: армия, язык, вера, но не закон», – отметил парламентарий.

По словам Загороднего, подписание документа о санкциях вызывает непонимание, так как санкции не вводятся против своих граждан.

«Президент человек, который не может во всем разбираться. Но он амбициозный человек и, исходя из своей амбициозности, подписывает неподготовленный профессионально и юридически немотивированный документ. Я могу объяснить это только этим, больше ничем», – поделился своим мнением политик.

Он считает, что со стороны секретаря СНБО идет нарушение законов, за которое следует уголовная ответственность, а действующий Президент, подписывая указ о санкциях, уже «наработал на импичмент».

«Я могу заявить четко, что Президент за полтора года своей деятельности нарушил ст. 1 Конституции Украины, ст. 3, ст. 13, ст. 14 Конституции, ст. 10 Конституции. Он нарушил ст. 104 Конституции, а также ст. 147–152 Конституции, где выписаны полномочия Конституционного Суда. Только этого уже достаточно. К тому же, Президент нарушил ст. 34 Конституции, где речь идет о свободе слова. Этого уже достаточно для импичмента Президенту Украины, потому что Президент Украины – гарант Конституции. Он должен олицетворять в первую очередь и требовать от всех придерживаться Конституции и законов Украины. Но он сам этого не делает. Находясь на должности Президента Украины, он поступает безответственно и тем самым, своей безответственностью, унижает должность Президента и нашу страну, которая называется Украина», – аргументировал свои слова народный депутат.

Напомним, что 2 февраля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата Украины из фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью: ООО «Ариадна ТВ», ООО «Новый Формат ТВ», ООО «ТВ Выбор», ООО «Телерадиокомпания «112-ТВ», ООО «Лидер ТВ», ООО «Партнер ТВ», ООО «Новости 24 часа», ООО «Новые коммуникации».