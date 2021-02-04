Верховная Рада приняла закон о создании Единого портала сообщений обличителей коррупции, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующий проект законно №3450 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей» проголосовали 253 народных депутата.

Законом внесены изменения в закон Украины «О предотвращении коррупции», которыми предусмотрено создание правовой основы для осуществления сообщений обличителей через Единый портал сообщение для надлежащего и качественного упорядочения процедуры рассмотрения сообщений о коррупции.

Законом также внесен ряд взаимосогласованных изменений в закон Украины «О предотвращении коррупции», Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства Украины, которые будут гарантировать реализацию права обличителей на защиту в судах со стороны адвокатов системы бесплатной правовой помощи.

Законом предусмотрено, что «размер вознаграждения составляет 10 процентов от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления после вынесения обвинительного приговора суда и взыскания в доход государства (в порядке конфискации, специальной конфискации) денег, ценностей и иного имущества или денежной суммы , что соответствует стоимости такого имущества. Размер вознаграждения не может превышать трех тысяч минимальных заработных плат, установленных в момент совершения преступления».

Законом установлено, что «уведомление должно содержать фактические данные, подтверждающие совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, других нарушений настоящего закона, которые могут быть проверены. Обличитель должен объяснить, откуда ему стали точно известны данные о совершении коррупционного правонарушения или правонарушения, связанного с коррупцией».

Заключительными и переходными положениями закона установлено, что о решениеи о начале работы Единого портала сообщений обличителей в соответствии с настоящим законом принимает Национальное агентство по предупреждению коррупции.

До начала работы Единого портала сообщений обличителей соответствии с настоящим законом:

1) сообщения принимаются через каналы и рассматриваются в порядке, которые действовали до принятия настоящего закона;

2) подтверждение или неподтверждение статуса обличителя осуществляется субъектом рассмотрения сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений закона Украины «О предотвращении коррупции» в течение не более десяти рабочих дней со дня поступления обоснованной письменного требования лица, подавшего такое сообщение.