В Запорожье в результате пожара в областной инфекционной клинической больнице погибли 4 человека. В здании не было сигнализации.

Проведенными судебно-медицинскими экспертизами установлено, что смерть наступила от шока, вызванного термическими ожогами пламенем. Еще 2 пострадавших с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены в медучреждения.

В Запорожской области 5 февраля 2021 объявлено Днем траура.

Пропавший 28 января в районе проведения Операции объединенных сил украинский военный находится в плену боевиков.

Съезд политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» принял решение о начале процедуры импичмента президента Украины Владимиру Зеленскому. Указ президента о применении санкций к телеканалам обжалован в Верховном суде.

В Украине по состоянию на 4 февраля зафиксировано 5082 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Объявлена песня от Украины на Евровидение-2021.

Ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций остается критической и может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины.

Министерству внутренних дел поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации путем осуществления силовых провокаций, а также разжигания вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил.

Центр противодействия коррупции заявляет, что связь Тараса Козака с террористами «ЛНР/ДНР» и поставкой угля с оккупированных Россией территорий тянется еще с 2014 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что в этом году Украина одолеет пандемию коронавируса, однако карантинные ограничения будут продолжены и после апреля.