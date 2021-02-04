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В Запорожской области 5 февраля объявлено днем траура по четверым погибшим в результате пожара в областной инфекционной больнице, сообщает пресс-служба Запорожской облгосадминистрации.

«Распоряжением председателя ОГА Александра Старуха 5 февраля в области объявлено днем траура в память о трех пациентах и враче, которые трагически погибли при пожаре в областной инфекционной больнице», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории области будут приспущены Государственные флаги Украины на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, отменены все развлекательные мероприятия, внесены изменения в программы теле- и радиовещания..

Напомним, в Запорожье в результате пожара в Областной инфекционной клинической больнице погибли 4 человека.
ForUm

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