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Суспильне обнародовало решение жюри по песне, которую группа Go_A представит на песенном конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме.   

На рассмотрение жюри, в состав которого вошли Джамала, Евгений Филатов, Руслан Квинта, Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин, были представлены три новых композиции: «Рано», «Церковка» и «Шум». Из трех предложенных группой песен единогласно избрали - «Шум».

В основу песни положена одноименная обрядовая игра-веснянка. Песня «Шум» в интерпретации группы Go_A – это современное переосмысление архаичной игры с элементами древнего магического обряда.

В начале марта будет представлена ​​конкурсная версию песни «Шум» и новый видеоклип.

Отметим, что согласно правилам отбора, представитель Украины на Евровидении-2021, группа Go_A должен был представить не менее двух песен для отбора жюри до 29 января. Напомним, группа Go_A стал победителем на Национальном отборе 2020. Из-за отмены песенного конкурса в 2020 году, группа будет представлять Украину на Евровидении-2021 с новой песней, как это было объявлено в марте 2020 года.

В этом году 65-й песенный конкурс Евровидение пройдет в Роттердаме. Полуфиналы - 18 и 20 мая, финал - 22 мая.    
ForUm

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