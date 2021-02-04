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В четверг, 4 февраля, состоялся XXIV съезд политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», на котором было принято решение о начале процедуры импичмента президента Украины Владимиру Зеленскому.

Введение президентом персональных санкций против народного депутата, члена Политсовета партии Тараса Козака и блокирование работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является нападением на демократию, свободу слова и попыткой установления диктатуры.

В резолюции, принятой делегатами, отмечается:

«Подписанием этого Указа В.Зеленский грубо нарушил Конституцию и законы Украины, принципы демократии и верховенства права, взял на себя роль суда и вышел за пределы своих конституционных полномочий. Это уже не первый случай, когда глава государства нарушил закон. Его сознательные и систематические действия, направленные на нарушение прав украинских граждан, вмешательство в работу других ветвей власти и средств массовой информации, имеют все признаки узурпации власти».

Конституция Украины (ст.34) гарантирует каждому гражданину право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Конституция Украины (ст.62) прямо запрещает ограничение прав и свобод граждан, пока их вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

В связи с этим делегаты Съезда постановили:

Депутатской фракции политической партии «ОПЗЖ» в Верховной Раде Украины начать процедуру отстранения Зеленского от должности президента Украины в порядке импичмента.

Руководящим органам Партии скоординировать необходимые политические, юридические и организационные ресурсы для защиты прав, чести, достоинства и деловой репутации народного депутата Украины, члена Политсовета Политической партии «ОПЗЖ» Тараса Козака, а также прав журналистских коллективов телевизионных каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Областным партийным организациям начать сбор подписей в поддержку импичмента Президента В.Зеленского за нарушение Конституции и законов Украины, противоправное закрытие телевизионных каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK в частности.

Местным партийным организациям обеспечить разъяснение позиции Партии по вопросам импичмента Президента В.Зеленского украинскому обществу.

«Мы защищаем демократию, свободу слова, законность и права граждан. За нами правда!» – подчеркнули в ОПЗЖ.

Кроме того, съезд принял решение об участии в промежуточных выборах народных депутатов Украины. На промежуточных выборах народного депутата в избирательном округе №50 (Донецкая обл.), которые состоятся 28 марта 2021 г., партия выдвинула кандидатом Артема Марчевского, руководителя молодежного крыла ОП-ЗЖ.

Также съезд согласовал решение Стратегического совета партии о рекомендации выдвинуть руководителя Херсонской региональной парторганизации Егора Устинова кандидатом на выборах народного депутата в округе №184 (Херсонская обл.) после их назначения.
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