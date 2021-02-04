Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что в этом году Украина одолеет пандемию коронавируса, однако карантинные ограничения будут продолжены и после апреля.

Об этом он заявил во время встречи с бизнесом «EBA Global Outlook 2021: the Year of Big Questions», передает УНИАН.

«Мы все еще находимся на этапе борьбы с коронавирусом. Мы ожидаем победы в этом году, а апрель будет показателем, как мы будем двигаться дальше», - сказал он.

При этом он добавил, что карантинные ограничения будут продолжены и после апреля.

«Карантин мы будем продолжать до 30 апреля, но это, к сожалению, не конечная дата, когда он будет закончен, он, скорее всего, будет продолжаться в той или иной форме, возможно, со смягчением, возможно, он будет адаптивным», - сказал он.

Напомним, 3 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что эпидемическая ситуация в Украине позволяет вернуться к модели адаптивного карантина.

По словам премьера, в ближайшие дни правительство примет решение об установлении в регионах различных уровней эпидемической опасности - зеленого, желтого, оранжевого и красного.