В Запорожье в результате пожара в Областной инфекционной клинической больнице погибли 4 человека, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



3 февраля в 23:25 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в КНП «Областная инфекционная клиническая больница» на бул. Гвардейском в Запорожье.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на первом этаже нового корпуса произошел пожар. По предварительной информации, возгорание возникло в одной из палат реанимационного отделения.

Ликвидация чрезвычайной ситуации происходила одновременно в двух направлениях: спасение людей и тушение пожара на площади 20 кв.м. Так, в очаге опасности находились 12 человек.

Во время поисково-спасательных работ пожарные обнаружили тела 4 человек, из которых - 1 медицинский работник. Бойцы ГосЧС спасли из очага опасности 8 человек, которых транспортировали в другие больницы.

В 00:09 спасатели локализовали пожар, а в 00:19 - ликвидирован.

Медиками на территории больницы организован отдельный пост дезинфекции, где личный состав проходит обработку.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

От ГУ ГосЧС привлекалось 16 единиц техники, 60 спасателей.