Министерству внутренних дел поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации путем осуществления силовых провокаций, а также разжигания вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Шкиряк, сообщает пресс-служба МВД

«Мы внимательно следим за событиями последних дней в связи с решением СНБО относительно блокирования телеканалов вражеской пропаганды и применения санкций против информационных сателлитов Кремля и введением его в действие президентом Украины. Сейчас нам поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации путем осуществления силовых провокаций, а также разжигания вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил», - сообщил он.

Шкиряк подчеркнул, что МВД предостерегает возможных инициаторов и организаторов подобных преступных сценариев, подчеркивая неотвратимость наказания в случае совершения преступлений против государства Украина.

«В случае попыток осуществления любых преступных и провокационных действий, призывов к нарушению территориальной целостности, массовых беспорядков, а также провоцирования силовых и насильственных действий, противоречащих законам Украины, подразделения Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины будут реагировать в рамках полномочий, предоставленных им законом и Конституцией Украины», - подчеркнул он.

«Правоохранители не дадут никаких шансов пророссийским вражеским силам расколоть наше общество и разорвать нашу страну. Они будут достойно защищать народ Украины, целостность и неприкосновенность нашего суверенного государства», – заявил Шкиряк.

Как сообщал ForUm, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании, считая, что санкции по отношению к каналам - это плохо.

Посольство Соединенных Штатах Америки поддерживает санкции.