В Запорожской областной инфекционной больнице, в отделении реанимации, где ночью произошел пожар, не было сигнализации.

Об этом на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС сообщил председатель ОГА Александр Старух, передает Укринформ.

«В этом помещении не было системы противопожарной сигнализации. Но мы уже предварительно разбирали ситуацию, повлияло ли это или нет, потому что был взрыв... Но есть требования закона, и сигнализацией должны быть оборудованы все учреждения», - прокомментировал Старух.

По его словам, взрыв произошел, когда подключали аппарат искусственной вентиляции легких.

«Что именно его (происшествие. - Ред.) вызвало, устанавливает полиция. Это не кислородный концентратор, это система, которая кислород качает», - добавил Старух.

В то же время представитель ГосЧС Украины в Запорожской области Алексей Дунаев уверил, что проверки в больнице проводились в прошлом году.

«Проверка была. В прошлом году. Предписания есть. Огнетушители были, они использовались. В помещении сигнализации противопожарной не было. В предписании это было указано... Видимо не успели установить сигнализацию», - добавил спасатель.

Руководитель региона сказал, что десятки учреждений лишены действенной системы противопожарного информирования.

«Десятилетиями принимались эти помещения и десятилетиями никто не обращал на это внимание. Сегодня сказать, что вот не установили сигнализацию в каком-то учреждении... ясно, что это нарушение, без сомнения. А теперь у нас идет расплата», - сказал Старух.

На заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС было принято решение выделить семьям погибших по 50 тысяч гривен из бюджета развития.

Напомним, в Запорожье в результате пожара в Областной инфекционной клинической больнице погибли 4 человека.