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Газопровод «Северный поток-2» подрывает трансатлантическую безопасность и усиливает влияние России на союзников США.

Об этом заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает УНИАН.

«Северный поток-2» и вторая ветка «Турецкого потока» призваны усилить влияние России на наших союзников и партнеров и подрывают трансатлантическую безопасность», - сказал Прайс.

Он отметил, что этот проект подорвет энергетическую безопасность Европы, сделав Германию и других союзников чрезмерно зависимыми от поставок российских энергоносителей.

По словам Прайса, США будут продолжать контролировать строительство трубопровода, которое, как считается, завершено примерно на 90 процентов.

«Мы будем отслеживать деятельность по завершению строительства или сертификации трубопровода, и если такая деятельность будет иметь место, мы вынесем решение о применимости санкций», - сказал Прайс.

Напомним, США внесли в санкционный список в соответствии с законом CAATSA («Противодействие противникам Америки посредством санкций») трубоукладчик «Фортуна», задействованный в строительстве «Северного потока-2».
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