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За минувшие сутки в столице обнаружили 342 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«342 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 12 человек. Всего за период пандемии в столице 2404 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 129 506», - сообщил Кличко.

Заболели 197 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 133 мужчин в возрасте от 21 до 85 лет. А также 7 девочек от 2 до 16 лет и 5 мальчиков от 7 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 40 пациентов. Выздоровели за прошедшие сутки 2457 пациентов. В общем коронавирус преодолели 75 972 киевлянина.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком - 114, в Днепровском - 65 и в Деснянском районе - 45 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 4 февраля зафиксировано 5082 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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