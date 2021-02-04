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Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что поставка вакцин от коронавируса в Украину через отдельные страны, которые заранее закупили такие вакцины у производителей и имеют излишки, ожидается в конце марта - начале апреля.

По его словам, Украина настойчиво работает с различными государствами по закупке вакцин и готова к такому сотрудничеству, в первую очередь с Европейским Союзом, передает УНИАН.

«Есть некоторые страны, с которыми мы действительно далеко продвинулись по покупке у них доз вакцин, которые ими были законтрактованы. Но самое малое, что может быть по поставке этих вакцин, - это не раньше, пожалуй, конца марта - начала апреля», - сказал Степанов.

Он отметил, что сроки таких поставок предлагают именно те страны, с которыми ведутся переговоры.

В то же время, как отметил министр, в настоящее время нет подписанного договора с другими странами по этому вопросу.


Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться в районе 15 февраля, или позже.
ForUm

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