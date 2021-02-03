Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров», сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующий законопроект №3755 проголосовали 374 народных депутата.

Законом усилена административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности и увеличен размер санкций, которые предусматриваются за совершение административных правонарушений в сфере соблюдения норм и требований пожарной безопасности.

Нарушение установленных на железнодорожном, морском и речном транспорте правил пожарной безопасности влечет за собой наложение штрафа на граждан от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 тыс. 700 до 3 тыс. 400 грн) и на должностных лиц - от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 тыс. 400 до 5 тыс. 100 грн).

Нарушение установленных на воздушном транспорте правил пожарной безопасности - влечет за собой наложение штрафа на граждан от 150 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 2 тыс. 550 до 4 тыс. 250 грн) и на должностных лиц - от 250 до 350 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 4 тыс. 250 до 5 тыс. 950 грн).

Соответствующие изменения внесены в ст. ст. 95-1, 120, 175, 175-2, 188-16, 188-20 Кодекса Украины об административных правонарушениях и законами Украины.

Законом также внесены изменения в ст. ст. 223, 224, 240, 255 КУоАП, направленные на совершенствование порядка рассмотрения дел об административных правонарушениях в указанной выше сфере.