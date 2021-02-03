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Сегодня, 3 февраля, на высокогорье Закарпатской области сохраняется умеренная снеголавинная опасность (II уровень), сообщил областной центр по гидрометеорологии.

Завтра, 4 февраля, в связи с оттепелью и осадками ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень).

По данным ГосЧС, ночью и утром 4 февраля на большей части территории Закарпатской области ожидаются обильные осадки в виде дождя, в горах местами мокрого снега и снега. Местами туман и усиление ветра до 15-20 м/с.

В горах местами налипание мокрого снега, слабая метель. На отдельных участках горных дорог гололедица (I уровень опасности, желтый).

В результате дождей и таяния снега в горах на реках области ожидается повышение уровней воды до 1,2 м:

  • Боржава - Реметы: повышение на 1,5 - 2 м, выход воды на пойму (уровень опасности желтый);
  • Латорица - Чоп: сохранится высокий слой воды на пойме с постепенным повышением (уровень опасности желтый);
  • Стара - Зняцево: начальный выход воды на пойму междамбового пространства (уровень опасности желтый).
ForUm

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