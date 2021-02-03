Сегодня, 3 февраля, на высокогорье Закарпатской области сохраняется умеренная снеголавинная опасность (II уровень), сообщил областной центр по гидрометеорологии.
Завтра, 4 февраля, в связи с оттепелью и осадками ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень).
По данным ГосЧС, ночью и утром 4 февраля на большей части территории Закарпатской области ожидаются обильные осадки в виде дождя, в горах местами мокрого снега и снега. Местами туман и усиление ветра до 15-20 м/с.
В горах местами налипание мокрого снега, слабая метель. На отдельных участках горных дорог гололедица (I уровень опасности, желтый).
В результате дождей и таяния снега в горах на реках области ожидается повышение уровней воды до 1,2 м:
- Боржава - Реметы: повышение на 1,5 - 2 м, выход воды на пойму (уровень опасности желтый);
- Латорица - Чоп: сохранится высокий слой воды на пойме с постепенным повышением (уровень опасности желтый);
- Стара - Зняцево: начальный выход воды на пойму междамбового пространства (уровень опасности желтый).
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