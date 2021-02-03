61,7% украинцев поддерживают действующую норму об обслуживании на украинском языке, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

При этом 34% не поддерживают норму, а еще 4,2% не определились со своим мнением.

В то же время, больше всего ее поддерживают жители Запада и Центра (соответственно, 79,4% и 66,2%), меньше всего - жители Востока (38,8%, в то время как 55,8% не поддерживают). На юге 49% поддерживают ее, не поддерживают - 46,2%.

На Донбассе поддерживают 59,5%, не поддерживают – 32,1% (но надо учитывать, что на Донбасс приходится только 84 с 1205 опрошенных респондентов на контролируемой Украины части Донбасса).

Как сообщал ForUm, 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей. Согласно этой статье, на государственном должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. Такое требование касается не только сферы торговли. Речь идет также об образовательных услугах (в том числе кружки и секции), медицинском обслуживании, предоставлении социальных, юридических, транспортных и других услуг.

На украинском языке должна подаваться информация в ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.д.