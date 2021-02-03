Городской совет Николаева принял обращение к Верховной Раде, президенту и Кабинету министров о необходимости разработки и принятия закона «О коллаборационизме».

«Вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины продолжается с 20 февраля 2014 года. Она привела к многочисленным человеческим жертвам как среди военнослужащих и правоохранителей, так и среди гражданского населения, оккупации Автономной Республики Крым и части Донецкой и Луганской областей, значительным экономическим потерям для нашей страны. Статус РФ как страны-агрессора закреплен Законом Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», - отмечается в обращении.

В то же время, некоторые граждане Украины и юридические лица способствовали и продолжают способствовать РФ в осуществлении агрессивных действий, развертывании вооруженного конфликта против Украины, включая поддержку вооруженных формирований и оккупационных администраций государств-агрессора и другие действия, которые квалифицируются как коллаборационизм.

«Более того, сейчас лица, причастные к коллаборационизму, продолжают занимать или претендовать на высокие должности в государстве, влиять на формирование государственной политики или информационного пространства Украины, что является недопустимым в условиях продолжения вооруженной агрессии и ведения боевых действий», - считают в горсовете.

Коллаборационизм как явление подрывает национальную безопасность Украины и представляет непосредственную угрозу государственному суверенитету, территориальной целостности, конституционному строю и другим национальным интересам Украины, поэтому должен нести ответственность, установленную законом.

«Учитывая вышеизложенное, исходя из интересов жителей Николаевской области и Украины в целом, мы, депутаты Николаевского городского совета VIII созыва, требуем принять меры по скорейшей разработке и принятию Закона Украины «О коллаборационизме», - резюмировали николаевские депутаты.