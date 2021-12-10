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Сотрудники ГБР при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора разоблачили прокурора одного из отделов Николаевской областной прокуратуры на взяточничестве.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, прокурор требовал 20 тыс. долларов США у родственника мужчины, задержанного за хулиганство. За эту сумму прокурор обещал изменить меру пресечения подозреваемому и обеспечить в будущем назначение наказания, не связанного с лишением свободы.

Прокурор уведомлен о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц, сопряженному с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
ForUm

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