Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель накануне визита в Россию провел телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом Боррель сообщил в своем Twitter, пишет «Европейская правда».

«Хороший телефонный разговор с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы проинформировать его о моей предстоящей поездке в Россию», - заявил Боррель.

Он заверил, что во время визита передаст российской власти неизменную позицию ЕС о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и призовет к полному выполнению Минских соглашений.

На прошлой неделе Кулеба заявил, что Украина спокойна относительно повестке дня, с которой Боррель в начале февраля посетит Россию.

Жозеп Боррель 4-6 февраля совершит первый на этом посту визит в Москву.

Напомним, накануне в ЕС заявили, что не изменили планов по поводу визита в Москву высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля после воскресных протестов в России.

Во время визита он будет говорить о действиях России в Украине и в соседних странах, а также о недавнем отравлении, задержании и аресте Навального и подавлении протестов в его поддержку.

До визита Борреля в Москву ЕС не будет принимать решение, вводить ли дополнительные санкции против России за арест Навального.

В Кремле выразили надежду, что ЕС «не будет делать глупостей» и не станет связывать перспективы двусторонних отношений с делом Навального.