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В правительстве Германии подчеркивают, что не изменили своих «базовых позиций» по поддержке строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом в понедельник, 1 февраля, заявила заместитель спикера правительства ФРГ Мартина Фиц, комментируя призыв французского чиновника прекратить строительство газопровода на фоне задержаний протестующих в РФ, передает DW.

По ее словам, позиция Франции хорошо известна германскому правительству и Берлин поддерживал «очень тесный контакт» по этому вопросу с Парижем.

Она также добавила, что в начале прошлой недели послы стран-членов в ЕС обсуждали вопросы совместной европейской реакции на жесткие действия российских силовиков во время протестов.

Как сообщалось, ранее министр европейских дел Франции Клеман Бон выступил с призывом к правительству Германии прекратить строительство газопровода «Северный поток-2» на фоне задержаний участников акций протеста в России.
ForUm

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