Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не видит необходимости выносить на всеукраинский референдум вопрос о принадлежности Украине Крыма и Донбасса.

Об этом он сказал на брифинге, комментируя высказывания первого президента, главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонида Кравчука по этому поводу, сообщает УНИАН.

Он отметил: «При всем уважении к Леониду Макаровичу, не думаю, что нужно проводить по этому вопросу референдум».

По его словам, и так для всех понятно и без референдума, что временно оккупированная территория Донбасса и временно оккупированный Крым «это территории Украины и рано или поздно они вернутся».

Он отметил, что «мы все знаем, сколько стоит референдум и для того, чтобы снова утвердиться в этом (речь идет о территориальной целостности Украины. – Ред.)». «Я не думаю, что стоит тратить денежные средства», - сказал он.

Как ранее сообщал ForUm, 26 января Верховная Рада приняла закон о всеукраинском референдуме.

Председатель украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что вопрос Донбасса и Крыма необходимо вынести на всеукраинский референдум.