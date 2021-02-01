Вопрос Донбасса и Крыма необходимо вынести на всеукраинский референдум, заявил экс-президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук.

В эфире канала «Украина 24» в воскресенье вечером, отвечая на вопрос о тематике, которую следовало бы вынести на общенациональный референдум уже сейчас, Кравчук заявил, что вопрос Донбасса и Крыма сегодня является «наиболее болезненным», поскольку он по-разному воспринимаются различными политическими силами, передает Интерфакс-Украина.

«Они (украинские политики, – ред.) разошлись в коренном вопросе. Речь идет о мире и войне, жизни и смерти. Редко бывает, чтобы так глубоко расходились люди, а они расходятся. Поэтому, возможно, нам нужно будет вынести для того, чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями», – сказал Кравчук.

По его словам, главным вопросом референдума должно быть «то, что Украина является цельной, независимой, с возвращением ее территорий». Он уверен, что эта позиция, не ставится под сомнение международными партнерами Украины.

«Способ возвращения оккупированных РФ территорий должно представить государство, власть, Верховная Рада, а народ должен сказать «нет, этого не может быть, вся территория Украины является цельной, независимой и должна принадлежать Украине», - подчеркнул Кравчук.