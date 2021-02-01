Бывший узник Кремля, один из лидеров крымскотатарского народа, народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз считает заявления президента Владимира Зеленского по деоккупации Крыма несправедливыми и непорядочными, сообщает пресс-служба политсилы.

Он отметил, что на фоне провалов нынешней власти Зеленский пытается бросить в общество политиканские месседжи, приписать себе чужие достижения и обвинить оппонентов.

Чийгоз напомнил о 2014-2015 годах, когда оккупационные власти Крыма бросали в тюрьму крымских татар за сопротивление, а Зеленский вместе с «Кварталом» в то же время смеялись над Украиной.

«Вы тогда не были президентом. Но если вы считали себя гражданином Украины, то должны задуматься, что эти подленькие шуточки оскорбляют и унижают очень многих, большую часть украинского народа, проливающий кровь за свою страну. Который, находясь в оккупации, борется, теряет жизнь, попадает в заточение», - напомнил Чийгоз.

«Я никогда не слышал от президента Порошенко, мол, «я вот столько сделал» - в том числе и для Крыма. Но хорошо помню, как стал президентом, с высокой трибуны Конгресса США в своем выступлении он назвал себя крымским татарином», - отметил Чийгоз.

Он также отметил, что патриотически настроенные жители полуострова связывали надежды на освобождение от оккупации с командой пятого президента, и каждое освобождение пленных из российских тюрем было знаком - Украина своих не оставляет.

«Все эти ожидания ассоциировались с президентом Порошенко. Что с вами ассоциируется? Я вам откровенно скажу, что сейчас думают в Крыму большинство наших сограждан. Они в шоке от тех изменений, которые с вами пришли. От тех месседжей, которые они постоянно слышат от вас и вашей команды. О воде, которую нужно дать оккупанту, чтобы его усилить, чтобы ему комфортнее было. Наши граждане не просят воды. Не просят какую-то гуманитарную помощь. Наши граждане борются, умирают и сидят в тюрьмах для того, чтобы освободили Крым от оккупанта, чтобы выгнали его со своей земли», - напомнил депутат.

Он также напомнил, что вопросами деоккупации Крыма занимались и международные партнеры Украины, которых сейчас Зеленский приглашает присоединиться к так называемой Крымской платформн. «Мы ждем от Крымской платформы не ритуального характера, а конкретики. И тут у меня есть очень большие сомнения, что результат будет достаточно жестким и продуктивным», - прогнозирует Чийгоз.

Он отметил, что за полтора года у власти Зеленский не сделал реальных шагов для защиты крымскотатарского народа.

«К вам как к президенту обратились с тем, чтобы вы были инициатором внесения в парламент законов, направленных на защиту и справедливое решение крымскотатарского вопроса. Инициатором всегда выступает Меджлис крымскотатарского народа. Именно при Порошенко создали рабочую группу и через несколько лет наработали полностью соответствующие международному праву и Конституции Украины законопроекты», - напомнил Чийгоз. Он отметил, что с приходом к власти Зеленского этот вопрос повис в воздухе.

«Это бы очень сильно помогло нашему государству закрепить свои позиции на международных площадках, перед нашими партнерами. Это бы сильно ударило по нашему врагу Путину. Почему вы не делаете этого? Вы за полтора года, потеряв столько времени, сейчас пытаетесь заявлять, что до вас никто Крымом не занимался? Мы еще от вас ничего продуктивного по Крыму не видели», - резюмировал Чийгоз.

Как ранее сообщал ForUm, ранее Зеленский заявил, что до сих пор не было ни одной площадки для определения путей возвращения Крыма.

Также Зеленский заявил, что не допустил бы оккупации Крыма в 2014 году, если бы тогда был президентом.