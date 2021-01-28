Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до сих пор не было ни одной площадки для определения путей возвращения Крыма.

Об этом он заявил на совещании по подготовке к празднованию 30-й годовщины независимости Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Детально обсужден план проведения торжеств по случаю 30-й годовщины независимости Украины и запуску «Крымской платформы». Стратегически эти события должны произойти с привлечением международного сообщества. Все партнеры и друзья Украины, лидеры других государств будут приглашены письмами за подписью президента. Однако во время телефонных разговоров с иностранными лидерами Владимир Зеленский также обсуждает планы на будущее и приглашает присоединиться к празднованию и «Крымской платформы».

«Мы не сдадим наших территорий. Эта страшная ошибка произошла не при нас, но нам ее исправлять. Это очень неправильно, что никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти. «Крымская платформа» станет площадкой, которая сплотит наших международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах. Это для меня не пустые слова. За ними стоят четкие действия», - заявил Зеленский.

Президент Зеленский 23 сентября представил в ООН концепцию международной Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия по деоккупации Крыма.

Саммит «Крымской платформы» запланирован провести накануне Дня Независимости, 23 августа 2021 года.