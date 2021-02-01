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Комитет избирателей Украины отмечает низкую производительность работы Верховной Рады во время последней сессии. В частности, количество принятых законов уменьшилось почти на половину, проведенных заседаний – на треть, количество проведенных голосований снизилось втрое, сообщили ForUm’у в пресс-службе организации.

Всего во время четвертой сессии ВР (сентябрь 2020 г. - январь 2021г.) народные депутаты должны 28 рабочих дней, во время которых работали в сессионном формате. Это на треть меньше, чем на предыдущей третьей сессии ВР (февраль-июль 2020г.), когда нардепы работали 39 дней. Это также меньше, чем на второй сессии ВР (сентябрь 2019 - январь 2020), во время которой депутаты имели 36 рабочих дней.

Также резко упало количество принятых законов. В течение 4 сессии было принято 110 законов. Это почти вдвое меньше, чем на предыдущих сессиях. Так, на 3 сессии был принят 181 закон, на 2 сессии – 215 законов. Количество зарегистрированных законопроектов тоже несколько уменьшилось.

Так, во время 4 сессии было зарегистрировано 934 проекта законов, 3 сессии - 1416 проектов, 2 сессии – 1003 проекта законов.

Втрое снизилось и общее количество проведенных голосований. Всего во время 4 сессии в Раде произошло 1073 голосования, во время 3 сессии - 2981 голосования, 2 сессии - 1814 голосований.

Глава КИУ Алексей Кошель так прокомментировал результаты мониторинга: «Резкое падение показателей работы парламента можно объяснить двумя причинами. Во-первых, создается впечатление, что в последние пять месяцев парламент фактически выпал из структуры власти. Поэтому фактически в ручном режиме принимались решения о назначении и.о. министра энергетики, осуществлялись неудачные попытки решения конституционного кризиса напрямую Офисом президента, в ручном управлении принимались решения по борьбе с коронавирусом. Во-вторых, на работу парламента негативно повлияла ситуация с коронавируса среди народных депутатов. Однако вместо того, чтобы догнать утраченный темп, народные депутаты фактически продлили себе рождественские отпуска, поработав в январе лишь 4 сессионные дни. Это с учетом того, что парламент и так почти не работал в октябре и частично работал в ноябре».
ForUm

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