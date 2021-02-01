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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 161 больного коронавирусом. Умерли 5 человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

«Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 161. Умерли 5 человек. Всего коронавирус унес жизни 2370 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 128 550», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 45 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 764 человека. Всего коронавирус преодолели 69322 жителя Киева.

«Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 70, в Дарницком - 48 и в Святошинском районе - 12 случаев», - отметил мэр.

В Украине по состоянию на 1 февраля зафиксировано 2030 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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