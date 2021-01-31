Погода в Украине 1 февраля будет холодной и с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, в понедельник в Украине также ожидается гололед и штормовой ветер.

В Харьковской, Одесской и Николаевской областях 1 февраля будет преобладать дождь.

В северо-западной части Украины, Волынской, Ровенской, Львовской и Закарпатской областях, а также в юго-восточной части, Запорожской, Донецкой, Луганской, Херсонской областях и в Крыму осадков не предвидится.

Температура воздуха самой низкой будет на западе и севере: ночью −6… −12 градусов, днем −2… −5 градусов, на Закарпатье +1… +3 градуса.

На остальной территории Украины в течение дня предполагается +1… +4 градуса, на востоке, юге и в Днепропетровской области +4… +9 градусов, в Крыму до +10… +14 градусов.

В Киеве 1 февраля ожидается снегопад. На дорогах гололед.

Температура воздуха ближайшей ночью составит −6… −9 градусов, завтра днем −2… −4 градуса.