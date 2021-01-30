также в разделеОбщество
С понедельника в Сумах подорожает проезд 8
В Украине ограничено движение на дорогах в трех областях 17
Коронавирус в Украине: менее 5 тысяч случаев за сутки 20
29 января. Картина дня 16
Последние выходные января будут снежными и морозными 24
На Ривненщине священник и полицейский продавали за $100 тысяч должность в полиции 31
В Кабмине объяснили, какое правописание сейчас действует 22
Пресс-конференция Зеленского в Мариинском обошлась минимум в 269 тысяч 15
Вакцина Johnson&Johnson показала эффективность 85% 15
Кабмин обнародовал календарный план вакцинации украинцев 144
Покер в Доме профсоюзов: МКИП требует объяснений 25
Еще пять российских артистов попали в «черный список» СБУ 16
Хищения 93 млн Укрзализныци: ВАКС арестовал деньги экс-нардепа 24
«Роттердам+»: Венедиктова обещает проверить прокурора, но имеет вопросы к НАБУ 14
Украина - на третьем месте по количеству жалоб в ЕСПЧ 10
Эксперт: «Вакцинный патриотизм» Медведчука – это шанс провести вакцинацию украинцев, а также наладить производство препарата в Украине 23
В Нацполиции создадут инспекцию, которая будет следить за правоохранителями 12
На первом этапе от COVID-19 планируют вакцинировать 367 тысяч украинцев 13

Киев подписал новые контракты на покупку вакцины от корронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов вечером в пятницу, 29 января в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Он заверил, что контракты уже подписаны и на следующей неделе правительство расскажет об этих договоренностях.

«Мы сначала говорили о том, что мы вакцинацию начинаем в феврале 2021 года. Мы исходили из тех договоренностей и того понимания процесса договоренностей, который у нас существовал в сентябре-октябре. Когда мы можем получить вакцину ... Исходя из тех договоренностей, я думаю, что уже в понедельник-вторник вы увидите новые контракты, которые мы подписали, я просто не могу сейчас их назвать», - заявил Степанов.

Министр уточнил, что договоренности о поставке вакцин от COVID-19 были достигнуты еще осенью 2020 года, но он пока не может назвать, с кем именно подписаны контракты.

Напомним, президент уже подписал закон об ускоренной регистрации вакцин.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги