В Киеве продолжаются проверки частных «пансионатов» для пожилых людей. Уголовные дела уже возбудили в отношении девяти таких заведений. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Мы постоянно проверяем коммунальные дома престарелых и все социальные учреждения города. После трагедии в Харькове, дали поручение проверить, как работают в Киеве подобные частные заведения для пожилых людей. Межведомственные рабочие группы, в которые вошли представители полиции, ГосЧС и департамента социальной политики КГГА, сегодня обнаружили в столице 33 частных так называемых «пансионата для пожилых людей» и реабилитационных центра. Относительно 9 из них уже открыли уголовные производства. И проверки в столице продолжаются», - сообщил Кличко.

Он отметил, что сегодня власть фактически не может влиять на деятельность таких частных учреждений. Поскольку законодательно этот вопрос не урегулирован.

«Я убежден, что контроль за качеством услуг пожилым людям в частных учреждениях должен быть у местных властей. От этого зависит безопасность людей и их жизни. Город поддерживает развитие частного сектора, но исключительно, если он работает в правовом поле. Поэтому органы местного самоуправления, ГосЧС и правоохранительные органы должны иметь право осуществлять контроль и надзор за деятельностью частных учреждений для пожилых людей. Чтобы не допустить трагедий в будущем. И я призываю депутатов Верховной Рады, Кабинет Министров, ускорить разработку и внедрение норм и критериев предоставления услуг такими заведениями, чтобы был законодательный контроль за их деятельностью», - отметил Кличко.

Напомним, днем 21 января на улице Нижняя Гиевская в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар. 15 человек погибли, 9 - госпитализированы.

Заведение для престарелых не имеет разрешительных документов.

В рамках уголовного производства задержаны 4 человека: владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его жена – директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, при этом официально не был там трудоустроен.